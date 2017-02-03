У ДСНС розповіли про ситуацію в Авдіївці

Станом на 7 ранку 3 лютого, з Авдіївки Донецької області евакуювали 200 осіб, з яких 95 дітей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В ДСНС також зазначили, що в місті функціонує пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 8 тис. 100 осіб, забезпечено харчування

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб.

Нагадаємо, до вечора 2 лютого бойовики в Авдіївці відновили активні обстріли, за попередніми даними, загинули два мирних жителя.

Крім того. глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що під час обстрілу Авдіївки отримав поранення в живіт начальник 15-ДПРЗ Головного управління ДСНС в Донецькій області Дмитро Третейкин, а водій аварійно-рятувального загону Сергій Горбань загинув.