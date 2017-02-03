У Франції стався потужний вибух

У столичному регіоні Франції Нуазі-ле-Гран стався потужний вибух. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Parisien.

Вибух стався близько 22.30 за місцевим часом у торговому павільйоні.

На місці події рятувальники знайшли 45-річного чоловіка, який на момент вибуху перебував у павільйоні. Його в критичному стані відвезли до лікарні.

За попередньою версією, причиною події стало займання газового балона. Повідомляється, що вже коли пожежники прибули на місце вибуху, вибухнули і інші балони, осколки яких розліталися на десятки метрів.

Відзначається, що кількість постраждалих може зрости.

Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється.