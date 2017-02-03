У Криму продовжили арешт хворому українському активісту

Суддя Роздольненського "райсуду" в Криму Олександр Абеляшев продовжив термін утримання під вартою активіста Володимира Балуха на місяць, до 4 березня.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

За інформацією правозахисників, Балуха доставили на засідання суду із сімферопольського СІЗО.

Стан здоров'я затриманого в цілому погіршується, загострюються хронічні хвороби, розповіла координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

"Балух намагався спілкуватися з дружиною і не повідомляв поки що про якісь нові проблеми зі здоров'ям. Але у нього загострилися хронічні хвороби, хвороба нирок. У цілому стан здоров'я погіршується. Є проблема з продуктами харчування. Володимир підтвердив, що харчування в СІЗО жахливе. У зв'язку з цим розвиваються інші хвороби: виразкові і хвороби шлунка", – сказала Скрипник.

Також вона розповіла, що адвокат зміг побачити Балуха тільки на черговому засіданні суду. Він побачив на обличчі свого підзахисного сліди фізичного насильства.

"Ми не знаємо і адвокат не знає напевно – хто саме залишив ці сліди на обличчі», – розповіла правозахисник.

ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Наприкінці грудня правозахисники повідомляли, що в кримському СІЗО у Балуха погіршилося самопочуття, посилилися болі в спині, загострився хронічний бронхіт.