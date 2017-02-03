У Києві сталося масштабне ДТП, у поліції просять бути обережними на дорогах

У Києві на проспекті Перемоги через ожеледь зіткнулися 11 автомобілів.

Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook.

"Будьте обережні! На вулиці - слизько!!! Бережіть себе і дотримуйтеся дистанції!" – йдеться у повідомленні.

У той же час Еспресо повідомляє, що зіткнулися 9 автомобілів. Дві машини після зіткнення відкинуло на тротуар. На щастя, в цей час перехожих не було.

"Водії розповідають протилежні версії щодо причин ДТП, тому наразі не зрозуміло, хто став винуватцем зіткнення. Дві машини після зіткнення відкинуло на тротуар. На щастя, у цей час перехожих не було", - йдеться у повідомленні.

"Швидка" госпіталізувала пасажира Chevrolet і пасажирку Seat Leon. Пасажири були не пристібнуті і вдарилися головами об лобове скло.

На місці працює слідчо-оперативна група. У результаті аварії у бік центру утворився величезний затор.