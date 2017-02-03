У Львові демонструють унікальні фотографії довоєнного міста

В львівському Палаці мистецтв триває виставка фотографій "Фрагменти з минулого". На світлинах кінця XIX - першої половини XX століть можна побачити чим і як жило тогочасне місто. Так глядачі можуть побачити Тріумфальну арку, сфотографовану за лічені години до приїзду цісаря Франца Йосипа і якої вже немає. Зачаровує і луна-парк, який був розташований на Знесінні. Також можна побачити перший електричний трамвай і його вагони на Високому Замку. Допитливий глядач може на світлинах відстежити, яких будівель уже немає і яких видозмін зазнали львівські вулиці. Крім того творці виставки акцентують на прогресивності та європейськості тогочасного Львова, який у ті роки був столицею однієї із провінцій Австро-Угорської імперії.

Особливістю виставки є ще й те, що фотографії роздруковані у великому форматі - 2,5 на 1,5 м. Завдяки новітнім цифровим технологіям світлини збільшені з високою роздільною здатністю, на них можна прочитати всі написи на афішах та вивісках, вирази облич та вбрання перехожих, архітектурні деталі будівель, газони та квітники. Всього у експозиції є 36 світлин.

Автором виставки є колекціонер Олександр Коробов. Саме із його колекції були взяті фотографії та завдяки його сприянню роздруковані. Деякі із світлин демонструються широкому загалу вперше.

"У мене є ще більше таких фотографій, однак наразі можемо показати саме ці. Це дуже цікаві світлини, рідкісні. Ми квадратний сантиметр за сантиметром намагалися відновити все до деталей. Я буду щасливий, якщо ця виставка допоможе хоч трішки зберегти Львів для майбутнього", - розповів Олександр Коробов.

Крім того, за словами колекціонера, дана експозиція має стати кроком наближення до створення Музею історії фотографії у Львові.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів