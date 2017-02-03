У Миколаєві представили проекти бізнес-інкубатора для учасників АТО та переселенців

У Миколаєві тривають курси, які можуть надати можливість переселенцям, учасникам АТО, інвалідам I і II груп, а також членам сімей вищеперерахованих категорій навчитися веденню бізнесу і отримати кошти для реалізації свого проекту.

Попередня презентація проектів соціального бізнес-інкубатора «Друге дихання» для учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю відбулася у четвер, 2 лютого.

У рамках бізнес-інкубатору стартує декілька проектів, серед яких зокрема овочева лавка «Тимьян» («продукти прямо з грядки»), який очолює член родини учасника АТО Ольга Денисенко, проект з утеплення багатоповерхових будинків під керівництвом учасника АТО Романа Бойка, майстерня з ремонту взуття (планується відкриття майстерні середнього класу з широким спектром стандартних якісних послуг на 1 робоче місце) під керівництвом внутрішньо переміщеної особи Миколи Луніна, ветеринарна клініка «Дружок», проект з вирощування полуниці та інших видів ягід з подальшою реалізацією, магазин-вітальня «Вишиванка» та інші.

Заступник голови Миколаївської філії громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» Ілля Шполянський розповів про успіхи учасників навчальних курсів: «Для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, важливо мати підтримку один від одного, це допомагає жити надалі. Розуміючи проблеми інших, вони намагаються протягнути руку допомоги. Крім цих проектів ми значно поширили тренінги для учасників «Другого дихання», і зараз чекаємо інвестиції у їхні проекти... Оскільки курси є безкоштовними, мотивація невисока серед учасників, тому відбувається ротація, і вже орієнтовно 20% відраховані, замість них почали навчання наступні за списком учасники АТО. Ті, хто спочатку добре навчались та відвідували всі заходи, сьогодні показують досить гарний результат».

Вже 20 квітня поточного року закінчується другий навчальний курс. Крім того, минулорічні проекти досі працюють, а учасники успішно розвивають свій бізнес. «Наприклад, в 2016 році ми виробили металоконструкції на 20 мільйонів гривень. Це досить велика сума для такого бізнесу», – розповів Ілля Шполянський.

Алевтина ДОБРОВОЛЬСЬКА, Миколаїв