У Парижі зловмисник напав на солдата, уряд заявляє про "терористичний характер"

У центрі французької столиці Парижа неподалік від знаменитого музею Лувр в п'ятницю, 3 лютого, пролунали постріли. Як повідомили в паризькій поліції, зловмисник із мачете напав на солдата, той відкрив вогонь у відповідь, внаслідок чого нападника було важко поранено. Солдат отримав легкі поранення.

За словами очільника поліції Парижа Мішеля Кадо, зловмисник під час нападу вигукував "Аллах акбар" ("Бог великий"). За інформацією поліції, нападник мав при собі дві сумки, проте у них не було виявлено вибухівки.

Міністерство внутрішніх справ Франції у повідомленні в мережі Twitter написало про надзвичайну подію, пов'язану з громадською безпекою.

Прем'єр-міністр Франції Бернар Казньов заявив про "терористичний характер" нападу. Розслідуванням інциденту зайнявся антитерористичний підрозділ.

Із міркувань безпеки Луврський палац було закрито для відвідувачів. Представниця музею повідомила агентству dpa, що відвідувачі, які потрапили в музей, змушені залишатися в ньому.

Після терактів у листопаді 2015 року та запровадження надзвичайного стану багато місць у французькій столиці патрулюють озброєні військові.

Нагадаємо, у столичному регіоні Франції Нуазі-ле-Гран стався потужний вибух.