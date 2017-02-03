В Авдіївці зараз пострілів немає, - Цвєтков

Станом на зараз обстрілів Авдіївки немає. Про це заявив під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу щодо Авдіївки Андрій Цвєтков.

"Зараз обстрілів немає", — сказав Цвєтков, відповідаючи на запитання прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, чи є наразі обстріли в Авдіївці.

Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострилася. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено.

У свою чергу, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг в Авдіївці заявив, що існує загроза гуманітарної та екологічної катастрофи через загострення ситуації в місті.