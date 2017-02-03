В Естонії пропонують посилити санкції проти РФ через ескалацію на Донбасі

Напередодні зустрічі Ради Європейського Союзу із закордонних справ, яка відбудеться 6 лютого, комісія із закордонних справ парламенту Естонії запропонувала в разі посилення ескалації військового протистояння в східній Україні посилити санкції ЄС проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

«Якщо військова ескалація в Україні і порушення Мінських угод продовжаться, то адекватна реакція на це – переглянути введені санкції і посилити їх», – сказала заступник голови комісії Кейт Пентус-Розіманнус

За її словами, Естонія і ЄС мають підтримати територіальну цілісність України і підкреслити необхідність припинення військових дій.

Голова комісії із закордонних справ Мазке Міхкельсон констатував «різке погіршення ситуації» на Донбасі. «У результаті військового конфлікту, що загострився через прокремлівські сили, за останні дні загинули десятки людей. Сотні були поранені. Тому важливо, щоб Європейський Союз висловив повну підтримку Україні», - зазначив Міхкельсон.

Сьогодні раніше про підтримку України в ситуації, що склалася, було заявлено також на засіданні Комітету сейму Литви із закордонних справ (КЗС).

Нагадаємо, Євросоюз закликав припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використовувати свій вплив бойовиків на сході України і припинити бойові дії поблизу Авдіївки.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про виклики, що тривають, які несе агресія Росії на сході України.