Вінничани відправили в АТО 25 тонн гуманітарної допомоги

За тиждень жителі Вінниці зібрали скільки речей та продуктів для мешканців прифронтової зони, що влада навіть не була готова забезпечити перевезення такого великого вантажу. Попередньо планували завантажити шість бусів, але все зібране в них не помістилося. Тому вирішили додатково замовляти фуру на 15 тонн. У неї погрузили в основному будівельні матеріали – шифер, ОСБ-плити, дошки, утеплювач, плівку та інші засоби для відновлення пошкоджених будинків жителів Авдіївки. Продукти харчування, медикаменти, теплий одяг, буржуйки, а також прилади нічного бачення, біноклі та інші необхідні речі для військових завантажили у буси. Загалом із Вінниці в зону в АТО відправили сьогодні понад 25 тонн гуманітарної допомоги.

«До збору долучилося дуже багато людей. Це і працівники комунальних закладів міста, і представники бізнесу, і студенти, і школярі. Було зібрано близько 700 кілограм консервації, 600 кілограмів хлібобулочних виробів, а ще – чай, кава, цукор, олія та напівфабрикати, – розповідає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Вінницької міськради Олег Парфілов. – Для відбудови пошкодженого під час обстрілу житла в Авдіївку веземо 10 тонн шиферу, півтонни ОСБ-плит, два куби дошок. А також – скоби, цвяхи, утеплювачі, монтажну піну. Крім цього, генератор та 10 бочок по 200 літрів солярки, а ще ліхтарі, батарейки, каністри, медикаменти – все це для військових. Адже волонтери планують відвідати не лише Авдіївку, але й Піски, Гранітне та район дислокації 131-го розвідувального батальйону».

Збір гуманітарної допомоги у Вінниці продовжиться. Завтра і в неділю за ініціативи учасників АТО та волонтерів на майдані Небесної Сотні з 10 до 16 години діятиме пункт збору допомоги, куди усі бажаючі зможуть принести речі та продукти харчування для наступної поїздки в зону АТО.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора