Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинули 3 мирних жителя, поранено 9

Внаслідок обстрілів в Авдіївці загинули троє мирних жителя, поранено 9 мирних жителів.

Про це інформують у прес-службі поліції Донецької області.

"З 29 січня по теперішній час незаконними збройними формуваннями здійснено 64 обстріли міста Авдіївка та його околиць з РЗСО "Град", САУ калібром 122 та 152 мм, танку, мінометів тощо. Надійшли повідомлення про те, що загинули 3 мирних жителя (чоловік та 2 жінки), поранено 9 мирних мешканців, з них 7 чоловіків, 2 жінки", — йдеться в повідомленні.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, 7 багатоповерхівок, 3 нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено.