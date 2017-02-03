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ЄС схвалив план боротьби з нелегальною міграцією з Північної Африки

3 лютого, 2017 - 16:31

У п'ятницю, 3 лютого, під час мальтійського саміту країни ЄС схвалили план боротьби з нелегальною міграцією з Північної Африки, повідомляє DW.

У рамках боротьби з нелегальною міграцією через "центральний середземноморський маршрут" країни ЄС планують більш тісно співпрацювати з Лівією. Остання є головною транзитною країною, через яку саме цим маршрутом нелегали потрапляють у Європу.

Передбачається, що Лівія буде боротися з бандами перевізників людей, також планується розміщення мігрантів у лівійських таборах. Їм будуть надавати відповідне забезпечення,

Як пише DW, тільки в минулому році за допомогою "середземноморського маршруту" до берегів Європи прибуло понад 180 000 мігрантів. Його значення для мігрантів особливо зросло після підписання угоди про реадмісію біженців між ЄС і Туреччиною і фактичного закриття "балканського маршруту".

 
    
Джерело: Deutsche-Welle
          
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