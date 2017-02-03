За день бойовики 66 разів обстріляли позиції ЗСУ, 2 військовослужбовців загинули

У п'ятницю, 3 лютого, бойовики здійснили 66 обстрілів, двоє військовослужбовців загинули, повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку бойовики використовуючи РСЗВ БМ-21 Град вели вогонь по Галіцинівці. З 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 і 82 міліметрових мінометів бойовики вдарили по Авдіївці, Луганському, Троїцькому. По Пісках і Луганському неодноразово вогонь вели танки бойовиків.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 і 122 міліметрової артилерії була обстріляна Талаківка. Зі 120 і 82 міліметрових мінометів - Водяне, Красногорівка, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкіне, Мар'їнка, Чермалик.

З гранатометів терористи стріляли по Гнутовому, по Павлополю вів вогонь снайпер противника. По Водяному бандформування стріляли з озброєння БМП, по Чермалику з ПТРК, а по Широкіному – з танка.

На Луганському напрямку з 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Новозванівку, а із 120 і 82 міліметрових мінометів - Троїцьке, Попасну і Новозванівку. Гранатомети противник використав у Кримському.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців загинули, п'ятеро поранені.