За останню добу зафіксовано найбільшу інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік, - Турчинов

За останню добу зафіксовано максимальну інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік (з лютого 2016). Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів та спроб прориву нашої оборони, лише за останню добу по наших позиціях випущено понад 2 тис. снарядів та мін, 3 військових загинули, 16 - дістали поранень.

Секретар РНБО України наголосив, що російсько-терористичні угруповання вже неприховано застосовують важку 152-мм артилерію, 120-мм міномети, танки, та "активно використовують реактивні системи залпового вогню".

"Військові злочинці, які безпосередньо підтримуються та керуються з Кремля, здійснювали прицільний вогонь по цивільних об'єктах, зокрема по центру Авдіївки (по наметовому містечку, де постійно харчуються та гріються мешканці міста, по школі, де діє пункт збору гуманітарної допомоги тощо)", - сказав він, додавши, що внаслідок обстрілу було знову пошкоджено комунікації та інфраструктура міста.

Турчинов повідомив, що від артудару бойовиків по гуманітарних об'єктах в Авдіївці постраждали люди: загинув водій автомобіля ДСНС, поранено начальника державного пожежно-рятувального загону Авдіївки. Крім того, поранення дістав фотокореспондент з Великобританії. На території Авдіївки пошкоджено 76 житлових будинків (з них 69 - приватні та 7 - багатоквартирні). Окрім того, російські гібридні війська обстріляли цивільні об'єкти в Мар'їнці, Красногорівці, Галицинівці, Сартані та в інших населених пунктах. Так, на території Мар'їнського району пошкоджено 11 житлових будинків та школу № 1 міста Мар'їнка.

"Українська розвідка зафіксувала збільшення кількості військової техніки (танків, САУ, реактивних систем залпового вогню), боєприпасів, зброї та російських військових, які потрапляють на окуповану територію Донбасу через неконтрольовані ділянки кордону", - сказав Секретар РНБО України, додавши, що це свідчить про наміри військово-політичного керівництва РФ щодо подальшої ескалації бойових дій на сході України.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг вважає, що ескалація ситуації на Донбасі в районі Авдіївки не була спонтанною.