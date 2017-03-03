14 березня Меркель зустрінеться з Трампом, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 14 березня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це в п'ятницю, 3 березня, повідомив представник адміністрації США інформагенції Reuters.

Джерело в урядових колах в Берліні підтвердило агентству dpa підготовку до візиту. Речник німецького уряду Штеффен Зайберт в коментарі агентству AFP зазначив, що "ми це не спростовуємо", але детальніша інформація буде оприлюднена у "відповідний час".

У свою чергу, з березня Меркель перебуває з офіційним візитом у Тунісі.

Як відомо, наприкінці січня Меркель та Трамп провели телефонну розмову, під час якої наголосили на важливості НАТО та поглиблення дружніх відносин між державами. Трамп пообіцяв також прибути до Німеччини на саміт Великої двадцятки в липні у Гамбурзі. Під час Мюнхенської конференції з безпеки Меркель зустрічалася з віце-президентом США Майком Пенсом.

Дональд Трамп як під час передвиборної кампанії, так і на посаді президента США неодноразово критикував політику біженців Анґели Меркель. Канцлер, своєю чергою, піддала різкій критиці антиміграційний указ президента США.

Першою із лідерів світових держав з новим президентом США Дональдом Трампом зустрілася прем'єрка Великобританії Тереза Мей. Під час зустрічі Трамп похвалив Великобританію за рішення вийти з Євросоюзу, однак разом з тим запевнив у підтримці НАТО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у даний момент обговорюються різні параметри майбутньої зустрічі Президента України Петра Порошенка з новим президентом США Дональдом Трампом.