20 постраждалих на шахті перебувають у стабільному стані, - Зуб

Стан здоров’я 20 постраждалих на шахті в Львівській області перебувають у стабільному стані. Їх життю ніщо не загрожує.

Про це на брифінгу повідомив Начальник управління охорони здоров'я, заступник департаменту Львівської міськради Володимир Зуб.

"Вчора, починаючи з 20 години до 3 ночі поетапно в нашу Восьму міську клінічну лікарню міста Львова було доставлено 20 потерпілих від вибуху на шахті, яким після надання первинної допомоги в червоноградській лікарні було доставлено до нас, і вже в наших умовах продовжилось надання медичної допомоги. Станом на ранок стан пацієнтів був стабілізований. Загрози для життя нікого з них не було. Впродовж дня продовжилися інші лікувальні маніпуляції, зокрема 7 пацієнтам проведено санаційну бронхоскопія, яка на щастя пацієнтів підтвердила, що важких уражень дихальних шляхів нема. Так, є опіки дихальних шляхів, є інгаляція дихальніх шляхів, але, на щастя, не важкого ступеню", — сказав Зуб

Також він додав, що станом на цей момент стан всіх пацієнтів стабільний, загрози життю жодному з пацієнтів немає. Стан стабілізований, надається вся необхідна медична допомога.

За словами Зуба, медичні працівники лікарні провели перев’язки, санацію ран, медикаментозну терапію. Також ті постраждалі, які цього потребували, отримали консультації окулістів та ЛОРів.

Нагадаємо, в Україні, сьогодні, 3 березня оголошено днем жалоби за загиблими гірниками внаслідок обвалу на шахті “Львіввугілля”.