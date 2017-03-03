6 березня відбудеться Smart Talk "Пенсійна реформа в Україні?"

6 березня 2017 року о 10:00 відбудеться старт нового формат онлайн-дискусій – smart talk – фахові дискусії за участі провідних експертів, доступні для широкої аудиторії у зрозумілому та привабливому форматі.

Smart talk – спільний проект Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) та УКРІНФОРМу за інформаційної підтримки газети «День» – це серія зустрічей, присвячена комунікації основних аспектів реформи соціальної сфери в Україні, відповідно до результатів комплексного дослідження “Політика соціального прагматизму”.

Прем’єра smart talk буде присвячена найактуальнішим питанням пенсійної реформи в Україні.

На трьох онлайн-майданчиках у прямому ефірі глядачі та слухачі Smart talk зможуть почути чіткі та зрозумілі відповіді на такі гострі питання:

В якому віці українці мають виходити на пенсію? Від чого це має залежати, окрім тиску з боку міжнародних організацій?

Чи потрібен в Україні Пенсійний фонд? Що необхідно зробити для забезпечення його фінансової самодостатності та стабільності?

Хто платитиме українцям пенсії: вони самі чи їхні діти? І якою має бути в майбутньому пенсійна система: солідарною чи накопичувальною?

В ефірі думки незалежних експертів та представників влади щодо гострих соціальних питань прозвучать чесно та відкрито за участі громадськості.

Участь у проекті smart talk візьмуть керівник суспільних програм ІСЕД Маріанна Онуфрик, народний депутат України Олександр Кірш, держсекретар Міністерства фінансів Євген Капінус, заступник Голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, Голова Громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова та блогер Татуся Бо.

Побачити та почути smart talk можна буде на таких комунікаційних майданчиках:

YouTube канал УКРІНФОРМ (https://www.ukrinform.ua/block-conferences);

Facebook сторінка ІСЕД (https://www.facebook.com/iser.org.ua/);

веб-сайт (https://day.kyiv.ua) та фейсбук сторінка (https://www.facebook.com/TheDayNewspaper/) газети «День».

Тривалість smart talk: 45 хвилин.

«Обговорення найболючіших для українців соціальних питань у форматі smart talk – це відповідь на вимоги часу, – коментує Маріанна Онуфрик, керівник суспільних програм ІСЕД, голова авторського колективу дослідження «Політика соціального прагматизму». – Суспільна дискусія повинна змістити фокус: маємо говорити про долю людини, а не проблеми. Нашим спільним проектом з УКРІНФОРМом ми хочемо задати нові стандарти спілкування з громадськістю про реформи: доступність, зрозумілість, конструктивність і дієвість. Тільки таким чином експертне середовище зможе витягнути обговорення нагальних соціальних проблем з прірви заполітизованого популізму та дилетантства».

Дослідження «Політика соціального прагматизму» пропонує державі та суспільству принципово нову концепцію суспільних відносин, що базуватиметься на практичному забезпеченні гідного та щасливого життя людини. У Політиці закладено модель ефективного соціального захисту, охорони здоров’я, а також описані умови формування відповідального ставлення людини до власного життя та користування суспільними благами, в тому числі через розвиток освіти і культури.

Захід відкритий для ЗМІ за умови ОБОВ'ЯЗКОВОЇ акредитації (press@iser.org.ua).

Спікери будуть доступні для надання коментарів після закінчення прямого ефіру у приміщенні «Укрінформ».

Smart talk відбудеться за адресою Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16.

Контактна особа: Антон Дробович (093 602 60 86)

Довідка:

Інститут суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) є неурядовим аналітичним центром, що об’єднує провідних фахівців різних сфер, які мають досвід аналізу державної політики та розробки ефективних рішень. Місія ІСЕД – бути інтелектуальним мостом довіри між владою, бізнесом та громадою задля досягнення синергії та кращих результатів. Основна діяльність Інституту полягає в аналітиці та вдосконаленні державної політики в усіх сферах суспільно-економічного розвитку. Більше про інституту тут – http://iser.org.ua/.