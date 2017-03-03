Безпекова ситуація на Донбасі лишається напруженою, - Хуг

Безпекова ситуація на сході залишається напруженою та нестабільною, кількість обстрілів зросла, у т.ч. - з реактивних систем залпового вогню.

Про це 3 березня на брифінгу заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Минулого тижня збереглася тенденція, зафіксована за попередні 2 тижні щодо збільшення випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами - мінометів, танків та артилерії, у т.ч. РСЗВ", - повідомив Хуг.

Зокрема, за його словами, минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували збільшення кількості вибухів від артвогню на 250% та збільшення кількості від мінометного вогню у 12 разів, а також 27 вибухів, спричинених РСЗВ. При цьому позаминулого тижня таких вибухів не було жодного, зазначив Хуг.

"Географія насильства минулого тижня здебільшого зводилася до обмеженої лінії - в районі трикутника Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт, район Світлодарської дуги - Дебальцевого та райони на північ на захід та північ від Горлівки, західні райони Луганської області та райони на схід та північний схід від Маріуполя", - повідомив заступник голови СММ ОБСЄ.