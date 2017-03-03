Бойовики за добу 116 разів обстріляли сили АТО, 1 військовий загинув, – штаб

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 116 раз відкривали вогонь по українським силам. В результаті один військовий ЗСУ загинув, ще 15 отримали поранення, 7 травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" бойовики вели вогонь в напрямку українських позицій в районі Водяного. З танка терористи били в районі Гнутового, а з мінометів - по Красногорівці, Новотроїцькому, Водяному і знову ж таки, по Гнутовому.

З гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар'їнку, Талаківку. По Широкиному, Лебединському і Мар'їнці "працював" снайпер. По Новогригорівці і Гнутовому била БМП.

На Луганському напрямку під обстріл з 152 мм артилерії потрапили Новозванівка і Лисичанськ. З мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Новоолександрівку, Новотошківське, Новозванівку, Катеринівку, Кримське і Малинове.

На Донецькому напрямку з танків, 120 і 82 мм мінометів сепаратисти били по Авдіївці, Новолуганському, Зайцевому, Піскам і шахті Бутівка. З гранатометів вони обстріляли Опитне, Піски і Кам'янку. З БМП сепаратисти стріляли по Луганському, а зі стрілецької зброї - по Майорську і Невельському. По Кам'янці, Новотроїцькому та Новгородському вогонь вів снайпер. З зенітних установок бойовики вели вогонь по Троїцькому і Авдіївці.