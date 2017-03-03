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Бойовики збили безпілотник ОБСЄ на Донеччині

3 березня, 2017 - 12:28
Фото: rbc.ua

Безпілотний літальний апарат спостережної моніторингової місії ОБСЄ упав біля Донецької фільтраційної станції.

Про це повідомляє СММ ОБСЄ на сторінці у Twitter.

"БПЛА СММ ОБСЄ упав біля ДФС, після того як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї попри гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ заявили про неприпустимість подібних дій.

Джерело: День
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