Бойовики збили безпілотник ОБСЄ на Донеччині

Безпілотний літальний апарат спостережної моніторингової місії ОБСЄ упав біля Донецької фільтраційної станції.

Про це повідомляє СММ ОБСЄ на сторінці у Twitter.

"БПЛА СММ ОБСЄ упав біля ДФС, після того як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї попри гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ заявили про неприпустимість подібних дій.