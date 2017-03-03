Бойовики збили безпілотник ОБСЄ на Донеччині

Безпілотний літальний апарат спостережної моніторингової місії ОБСЄ упав біля Донецької фільтраційної станції.
Про це повідомляє СММ ОБСЄ на сторінці у Twitter.
"БПЛА СММ ОБСЄ упав біля ДФС, після того як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї попри гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.
В ОБСЄ заявили про неприпустимість подібних дій.
БПЛА СММ #ОБСЄ упав біля ДФС, після того як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї попри гарантії безпеки. Неприпустимо.#SuppportSMM— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 3 березня 2017 р.
Джерело: День