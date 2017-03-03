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Четверо українських моряків повернулись додому з ув'язнення в Лівії

3 березня, 2017 - 19:00

Четверо українців зі складу екіпажу затриманого в Лівії судна Temeteron повернулися на батьківщину з-під варти.

Про це повідомляє в Facebook Департамент консульської служби МЗС України.

"2 березня 2017 року лівійською владою було звільнено з-під варти чотирьох громадян України – членів екіпажу затриманого у червні 2016 р. судна Temeteron. Наразі наші співвітчизники вже повернулися на батьківщину", - йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомства зазначили, що в Лівії досі утримаються інші громадяни України, та закликали українців утриматися від поїздок до цієї країни.

Джерело: День
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