Четверо українських моряків повернулись додому з ув'язнення в Лівії

Четверо українців зі складу екіпажу затриманого в Лівії судна Temeteron повернулися на батьківщину з-під варти.

Про це повідомляє в Facebook Департамент консульської служби МЗС України.

"2 березня 2017 року лівійською владою було звільнено з-під варти чотирьох громадян України – членів екіпажу затриманого у червні 2016 р. судна Temeteron. Наразі наші співвітчизники вже повернулися на батьківщину", - йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомства зазначили, що в Лівії досі утримаються інші громадяни України, та закликали українців утриматися від поїздок до цієї країни.