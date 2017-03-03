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Дефіцит пенсійного фонду складає 141 млрд грн, - Гройсман

3 березня, 2017 - 21:59
Фото з архіву "Дня"

Сьогодні дефіцит Пенсійного фонду України становить 141 млрд грн.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Нам потрібно провести пенсійну реформу в 2017 році. З одного боку це буде реформа, яка побудує справедливість в системі, а з іншого - ця система буде бездефіцитною. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду - 141 млрд грн. Це колосальна непідйомна цифра і ми маємо план до 2024 року зробити все, щоб цей дефіцит був мінімізований”, - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік в Україні.

Джерело: УНН
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