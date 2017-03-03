Екс-керівнику ДУС оголосили про підозру: в домі знайшли 1 млн євро

2 березня прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами "у ході досудового розслідування за місцем його проживання проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн. євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства".

Він додав, що Тарасюку у п'ятницю буде обрано запобіжний захід.

Луценко розповів, що екс-керівник ДУС фігурує як підозрюваний у кримінальному провадженні "за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", загальною вартістю 540 млн. грн".

"Щодо інших підозрюваних осіб у даному кримінальному провадженні, які переховуються від органу досудового розслідування, а саме Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А. та Литовченка П.В., Генеральною прокуратурою України внесені клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування", - написав Луценко.