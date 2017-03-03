Франція надасть Львову 650 тисяч євро гранту для закриття Грибовицького сміттєзвалища

Грант у розмірі 650 тисяч євро на повний пакет проектної документації щодо закриття та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища надасть Львову уряд Франції.

Про це сказав міський голова Андрій Садовий у щотижневому зверненні до мешканців Львова.

"Наприкінці січня, в момент найжорсткішого блокування вивезення сміття зі Львова, я звернувся до міжнародних організацій та урядів іноземних країн з проханням про допомогу. Багато в чому саме завдяки міжнародному резонансу нам вдалось частково зняти блокаду та очистити місто", – пояснив Садовий.

Як додав мер Львова, всі роботи, за умовами гранту, виконає французька компанія "Еджіс", яка має досвід розробки проекту рекультивації та нагляду за роботами на одному з найбільших в Європі сміттєвих полігонів у Марселі.

Нагадаємо, територія на Яворівщині не годиться для полігону з переробки ТВП зі Львова.