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Франція надасть Львову 650 тисяч євро гранту для закриття Грибовицького сміттєзвалища

3 березня, 2017 - 22:12
Фото з архіву "Дня"

Грант у розмірі 650 тисяч євро на повний пакет проектної документації щодо закриття та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища надасть Львову уряд Франції.

Про це сказав міський голова Андрій Садовий у щотижневому зверненні до мешканців Львова.

"Наприкінці січня, в момент найжорсткішого блокування вивезення сміття зі Львова, я звернувся до міжнародних організацій та урядів іноземних країн з проханням про допомогу. Багато в чому саме завдяки міжнародному резонансу нам вдалось частково зняти блокаду та очистити місто", – пояснив Садовий.

Як додав мер Львова, всі роботи, за умовами гранту, виконає французька компанія "Еджіс", яка має досвід розробки проекту рекультивації та нагляду за роботами на одному з найбільших в Європі сміттєвих полігонів у Марселі.

Нагадаємо, територія на Яворівщині не годиться для полігону з переробки ТВП зі Львова.

Джерело: День
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