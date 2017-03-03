Генсек НАТО: Розширення альянсу не суперечить домовленостям

Ніяких гарантій з приводу того, що НАТО не буде розширюватися, немає і не може бути. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps.

«Подібних обіцянок або угод немає, я можу підтвердити це документально, якщо це потрібно. Якби подібне мало місце, то це було б досконале неприйнятно. За яким правом Вашингтон і Москва могли б вести переговори, вирішуючи майбутнє Польщі чи Естонії?», - заявив Столтенберг.

Генсек не погодився із зауваженням журналіста, який заявив, що, можливо, потрібно відмовитися від ідеї приєднання до НАТО України і Грузії, оскільки такої думки дотримуються «деякі європейці». «Якщо НАТО почне говорити, що готова закрити двері перед такими країнами, як Україна чи Грузія, щоб пом'якшити відносини з Росією, то це означало б прийняти неприйнятне: відновлення сфер впливу, при якому великі держави можуть приймати рішення за маленькі країни», - заявив він.

«Кожна держава має право вибирати свій власний шлях, в тому числі в галузі безпеки», - підкреслив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Петро Порошенко затвердив концепцію інформування громадян країни про співпрацю з НАТО на 2017-2020 роки. У прес-службі пана Порошенка пояснили, що документ «спрямований на підвищення рівня підтримки держполітики в сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри громадян України НАТО».