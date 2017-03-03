Геращенко: Україна очікує активізації роботи "нормандського формату"

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що українська сторона очікує активізації роботи "нормандського формату".

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем вона зазначила, що активізація роботи "нормандського формату" дасть імпульс і для роботи мінських груп, повідомляє телеканал 112.

"Сьогодні є дуже серйозні побоювання щодо невиконання мінських угод з боку РФ, ми про це будемо говорити більше, я думаю, і в цьому контексті я хочу акцентувати увагу, що "мінський" формат не є самостійним, це похідний формат від "нормандського" формату, де Німеччина відіграє одну з ключових ролей, за що ми вам ще раз дуже вдячні. Ми дуже очікуємо активізації "нормандського" формату, і я переконана, що це дасть імпульс і для роботи мінських груп" - сказала Геращенко.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що на сьогодні ефективної заміни "нормандскому формату переговорів щодо ситуації на Донбасі не існує.