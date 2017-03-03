Кабмін відсторонив Насірова від посади голови ДФС

Кабінет міністрів України відсторонив з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, виконуватиме його обов'язки Мирослав Продан. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає УНН.

“Я вважаю ми маємо відсторонити на час проведення слідства Романа Насірова від виконання обов’язків голови ДФС”, — сказав М.Нефьодов.

Він також запропонував призначити на час проведення слідства в.о. голови ДФС Мирослава Продана.

Раніше у САП заявили, що голові ДФС Роману Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, 2 березня ввечері до Феофанії, де перебував Роман Насіров, прибули, за даними ЗМІ, представники НАБУ і САП. Як повідомив нардеп Андрій Журжій, у лікарні голові ДФС вручили підозру.

Адвокат І.Черезов заявив, що вручення підозри Р.Насірову не відбулося.

Як повідомлялося, у четвер НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.