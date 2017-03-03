Мей вважає збереження Шотландії у складі Британії своїм "персональним пріоритетом"

Прем’єр Британії Тереза Мей заявила, що не готова до другого референдуму про незалежність Шотландії і не дозволить поставити єдність країни під загрозу.

Про це повідомляє The Telegraph.

За її словами, збереження Шотландії у складі Великої Британії є її "персональним пріоритетом".

"Оскільки Британія виходить з ЄС і створює для себе нову роль у світі, сила і стабільність нашого союзу стають ще більш важливими" - сказала Мей.

"Ми повинні скористатися цією можливістю для того, щоб складові Сполученого Королівства стали ще ближчими одне до одного", - наголосила вона.

Мей також звинуватила уряд Шотландії в "одержимості незалежністю", заявивши, що "політика не гра".

Нагадаємо, що Національна партія Шотландії готує нову кампанію за незалежність від Британії.