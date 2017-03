Представництво України при Організації Об’єднаних Націй відзвітувало про підсумки головування нашої держави в Раді Безпеки ООН.

Відповідний відео-звіт оприлюднила прес-служба МЗС України.

З відео під назвою "Підсумки головування України в Раді Безпеки ООН у лютому 2017 року"/"Results of Ukraine's presidency in the UN Security Council in Ferbuary 2017" можна ознайомитися на каналі відомства в YouTube.