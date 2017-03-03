Насіров підозрюється у завданні державі збитків у 2 мільярди гривень

Начальник четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Сивків заявив, що голова Державної фіскальної служба Роман Насіров підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму 2 мільярди гривень.

За його словами, слідство вважає, що Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування рентної плати за видобування корисних копалень, повідомляє ТСН.

Саме це, вважають у САП, допомогло народному депутату Олександру Онищенку втілити у життя корупційні схеми, які йому інкримінуються.

Сивків зазначив, що коли детективи НАБУ прийшли до лікарні Феофанія, щоб вручити Насірову повідомлення про підозру, то їх намагалися не впустити, мотивуючи це тим, що вже не приймальний час. Але детективи усе ж потрапили усередину.

Насірову інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Це пов'язано з рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам, пов'язаних з народним депутатом Олександром Онищенком.

При цьому керівник САП Назар Холодницький раніше підтвердив факт обшуків в ДФС.

Нардепа Олександра Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з держкомпанією Укргазвидобування, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.

Онищенко встиг покинути Україну до того, як Верховна Рада 5 липня зняла з нього депутатську недоторканність і дала згоду на його кримінальне переслідування.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС. ЗМІ повідомили, що главу Державної фіскальної служби України Романа Насірова в затримали в Феофанії у "справі Онищенка".

У "Феофанії" Насірову вручили підозру. Після цього Насірова перезли до кардіологічного корпусу із інфарктом.

Тим часом вахтер "Феофанії" не пускав правоохоронців для затримання Насірова.

З ранку, 3 березня, під палатою Романа Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти, повідомляє телеканал "112".

За словами адвоката Насірова, останній перебуває у стабільно важкому стані. Сьогодні вранці діагноз "інфаркт" підтвердився. Як каже захисник глави ДФС, розмовляти той не може.