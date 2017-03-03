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НАТО планує застосовувати проти Росії "гібридне стримування"

3 березня, 2017 - 17:15
Фото Reuters

У НАТО заявляють, що необхідно застосовувати «гібридне стримування» Росії.

Про це заявив заступник командувача об’єднаними силами НАТО у Європі, британський генерал Адріан Бредшоу, говорячи про економічні санкції, пише ВВС. Бредшоу закликав Альянс активізувати протидію кібератакам, пропаганді та політичній агітації з боку РФ.

Крім того генерал заявив, що необхідно забезпечити російськомовне населення країн Балтії альтернативними російським ЗМІ джерелами інформації. При цьому ймовірність військового зіткнення Росії і НАТО генерал оцінює як низьку.

Нагадаємо, що НАТО застерігає Вірменію та Азербайджан від ескалації конфлікту.

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