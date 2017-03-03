НБУ визнав ще один банк неплатоспроможним

2 березня 2017 року правління Нацбанку прийняло рішення "Про віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії неплатоспроможних".

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як зазначається, суттєве зменшення ліквідних коштів банку та подання недостовірної статистичної звітності стали причинами призначення в банк куратора та віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії проблемних.

"Статтею 58 закону "Про банки і банківську діяльність" встановлено обов’язок власників істотної участі в банку вживати своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку. Проте, єдиний власник ПАТ "Вектор Банк" не надав фінансової підтримки банку", - йдеться у повідомленні.

За даними статистичної звітності "Вектор Банк", залишок коштів на кореспондентському рахунку в Нацбанку є критично низьким – станом на 1 березня 2017 року становить 76 тис. грн., або 0,1% від зобов’язань банку.

Після віднесення "Вектор Банк" до категорії проблемних було виявлено факти невідображення ним у бухгалтерському обліку документів клієнтів, що не виконані у встановлений законодавством строк.

Таким чином, ПАТ "Вектор Банк" неспроможний своєчасно та в повному обсязі виконувати законні вимоги кредиторів через недостатність коштів.

Також погіршились фінансові показники діяльності банку.

Національний банк України наголошує, що 95% вкладників (852 особи) отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми в обсязі 77,7 млн. грн.