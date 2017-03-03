Незаконно ув'язненого в РФ українця Клиха етапували до Верхньоуральська, - адвокат

Незаконно ув'язненого в Росії українця Станіслава Клиха етапували до Верхньоуральська (Челябінська область).

Про це у Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Ми поки не знаємо точно, але судячи з усього - в сумнозвісну "Верхньоуральську критку". Список знаменитих в'язнів у неї такий, що впору визнати об'єктом ЮНЕСКО, але сидіти там від цього не легше", - написав він.

За словами Новикова, про поточний стан Клиха нічого не відомо, він сподівається отримати цю інформацію на наступному тижні.

У той же час, як зазначив адвокат, ще один політв'язень, українець Микола Карпюк "в не менш відомому Володимирському централі принципово відмовився від роботи".

"Він і раніше говорив мені, що працювати в Росії не буде. У зв'язку з цим йому збираються посилити, а можливо, вже посилили режим утримання. Консул планує відвідати його найближчим часом", - написав Новіков.