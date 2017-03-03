Німеччина і Туніс домовились про швидшу реадмісію шукачів притулку

Німеччина і Туніс досягнули домовленості щодо конкретних кроків із пришвидшення процедур повернення з ФРН шукачів притулку - вихідців з Тунісу, чиї заяви було відхилено.

Про це в п'ятницю, 3 березня, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель після переговорів з президентом Тунісу Беджі Каідом ес-Себсі.

"Ми домовилися, що відповідь на німецькі запити щодо особи надаватимуть упродовж щонайдовше 30 діб", - зазначила Меркель, цитує інформагенція dpa. За словами канцлера, у Німеччині на даний момент перебувають близько півтори тисячі вихідців з Тунісу, яких мають повернути на батьківщину.

Канцлер також заявила, що Німеччина надасть Тунісу 250 мільйонів євро допомоги на проекти розвитку. Меркель висловила очікування, що ці кошти підуть на створення робочих місць та кредитування малого бізнесу.

Необхідність угоди про пришвидшення реадмісії стала наслідком, зокрема, теракту в Берліні, скоєного 19 грудня 2016 року. Аніс Амрі, який вчинив теракт, мав бути депортований з Німеччини, однак цей процес затримався через те, що Туніс не надіслав своєчасно документи, необхідні для депортації.

Нагадаємо, у Тунісі ближчим часом відбудуться політичні консультації із зовнішньополітичним відомством України. Також відбудеться візит глави МЗС України Павла Клімкіна до Республіки Туніс у цьому році.