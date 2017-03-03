Німеччина знову розмістить в Латвії Центр повітряного контролю

Збройні сили Німеччини в квітні знову розмістять в Латвії пересувний Центр повітряного контролю і попередження.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, яка перебуває з візитом в Ризі, передає портал Delfi.

Вона зазначила, що Німеччина і Латвія співпрацюють вже протягом 20 років і в останні роки ця співпраця стала ще більш тісною. Солдати обох країн взяли участь у спільних навчаннях, хорошим прикладом співпраці був і той факт, що збройні сили Німеччини в минулому році розмістили в Латвії пересувний Центр повітряного контролю і попередження.

Центр знаходився на авіабазі Національних збройних сил у Лієлварде і був частиною системи контролю та спостереження за повітряним простором НАТО.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що Німеччині знову важливо продемонструвати своїм друзям солідарність, тому що Німеччина не забула, що означає жити на східному кордоні.