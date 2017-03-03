Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Спілки Українців Португалії Павло Садоха.

"Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років в Україні - Геноцидом українського народу", - написав Садоха.

Документ, що був прийнятий, засуджує Голодомор в Україні у 1932-33 роках та визнає його геноцидом з боку «тоталітарного комуністичного режиму Сталіна, що призвів до загибелі близько семи мільйонів українських громадян».

Нагадаємо, що СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про замовчування радянською владою Голодомору в Україні.