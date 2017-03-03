Підстав для підвищення тарифів ЖКП немає, - Розенко

Підстав для підвищення цін на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення у 2017 році наразі немає.

Про це на інтернет-конференції у п'ятницю заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє Укрінформ.

"В державному бюджеті є зафіксована ціна на газ - 6800 грн за тисячу кубометрів, що відповідає попередньому року. Тому ще раз кажу: я на сьогодні не бачу підстав для подальшого підвищення тарифів і збільшення ціни на газ у цьому році", - сказав Розенко.

Нагадаємо, раніше Розенко заявив, що питання пенсійного віку в Україні зняте.