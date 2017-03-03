Кожен справжній письменник не повинен думати про критику, так само як солдат про шпиталь
Стендаль, французький письменник

Порошенко прокоментував справу Насірова

3 березня, 2017 - 17:31
Фото з архіву "Дня"

Президент Петро Порошенко прокоментував справу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро є незалежним органом.

Про це написав у своєму мікроблозі у Twitter прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.

“НАБУ незалежний орган - Президент прокоментував справу Насирова, відповідаючи на питання журналістів”, - написав Цеголко.

Нагадаємо, що Кабмін відсторонив Насірова від посади голови ДФС.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...