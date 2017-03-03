Порошенко прокоментував справу Насірова

Президент Петро Порошенко прокоментував справу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро є незалежним органом.
Про це написав у своєму мікроблозі у Twitter прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.
“НАБУ незалежний орган - Президент прокоментував справу Насирова, відповідаючи на питання журналістів”, - написав Цеголко.
Нагадаємо, що Кабмін відсторонив Насірова від посади голови ДФС.
НАБУ незалежний орган - Президент прокоментував справу Насирова, відповідаючи на питання журналістів
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 3 березня 2017 р.
Джерело: День