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Порошенко звільнив уповноваженого з питань діяльності СБУ

3 березня, 2017 - 20:33
Фото з архіву "Дня"

Президент України Петро Порошенко звільнив уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Анатолія Поляха.

Відповідний указ опубліковано прес-службою глави держави.

"Звільнити Поляха Анатолія Михайловича з посади уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Полях був призначений на посаду уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України 4 квітня 2014 року.

Нагадаємо, що Порошенко прокоментував справу Насірова.

Джерело: День
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