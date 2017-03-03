Правозахисники назвали прізвища причетних до згортання свободи слова в Криму

Щонайменше 10 осіб організували масштабне згортання свободи слова та вираження поглядів в Криму. Ще понад 50 осіб є виконавцями цього злочину, які безпосередньо здійснювали переслідування та залякування журналістів на окупованому півострові.

Відповідний список «душителів свободи слова» в Криму був оприлюднений Центром інформації про права людини та Міністерством інформаційної політики України у Києві 3 березня 2017 року.

«За даними міжнародних організацій, які займаються моніторингом свободи слова, за три роки окупації Крим перетворився на одне із найгірших у світі місць для роботи журналістів. Ситуація з правами журналістів в Криму є набагато гіршою, ніж у самій Росії чи, наприклад, у Білорусі», - зазначила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

За її словами, жоден злочин проти «неугодних» окупаційній владі журналістів за ці три роки в Криму не був розслідуваний, а винні не понесли показання, оскільки самі ж т.зв. правоохоронні органи часто були причетні до переслідування представників ЗМІ та фабрикування справ.

«Зло не повинне залишатися анонімним, а злочинці – безкарними, - сказала Т.Печончик. – Тому ми провели провели аналіз фактів і встановили прізвища організаторів та виконавців системного наступу на свободу слова і вираження поглядів на окупованому півострові».

До уваги бралися випадки кримінального переслідування кримських журналістів, незаконні затримання, арешти та обшуки, випадки фізичного насильства, вилучення, пошкодження техніки, захоплення чи заклики до захоплення редакцій і їх майна, відмови у реєстрації, перереєстрації та закриття ЗМІ, незаконний перерозподіл радіочастот, блокування видань в інтернеті, погрози і залякування представників мас-медіа тощо.

Для встановлення конкретних прізвищ Центр інформації про права людини збирав та аналізував свідчення самих постраждалих журналістів, офіційні документи і публічні заяви представників де факто влади, протоколи обшуків, процесуальні документи, фото- і відеоматеріали, повідомлення у ЗМІ.

В поіменному переліку причетних до переслідування журналістів в Криму – більше 60 осіб. Це російські і кримські чиновники, співробітники окупаційних силових і правоохоронних органів, члени «кримської самооборони», які нападали на працівників ЗМІ, керівники прес-центрів, що складали «чорні списки» журналістів, а також діячі, причетні до переслідування журналістів та розпарювання пропагандистської війни проти України.

За даними Центру інформації про права людини, 10 осіб несуть найбільшу відповідальність за придушення свободи слова та вираження поглядів в Криму. Це Сергій Абісов, “міністр внутрішніх справ Росії по Республіці Крим”; Сергій Аксьонов, голова “Ради Міністрів Республіки Крим"; Олександр Жаров, голова Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій РФ (Роскомнадзор); Володимир Константінов, голова "Державної Ради Республіки Крим"; Михайло Назаров, начальник головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по “Республіці Крим”; Віктор Палагін, начальник “управління ФСБ РФ по Республіці Крим та Севастополю”; Наталія Поклонська, "депутат" Державної думи РФ, екс-"прокурор" Криму; Дмитро Полонський, “міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку” Криму; Сергій Турчаненко, начальник Сімферопольського полку “кримської самооборони”, керівник “Кримського республіканського штабу народного ополчення - народної дружини Республіки Крим”; Михайло Шеремет, колишній “віце-прем'єр-міністр” уряду Криму, “депутат” Держдуми РФ.

«Ще більше 50 осіб причетні до окремих порушень та нападів, вони є виконавцями, гвинтиками в системі придушення будь-яких проявів інакомислення в Криму», - повідомила Тетяна Печончик. За її словами, цей список буде постійно доповнюватися новими прізвищами та фактами, адже правозахисники продовжують збір доказів. «Ми посилаємо чіткий сигнал, що за кожен злочин доведеться відповідати», - сказала вона.

Радниця Міністра інформаційної політики України Юлія Каздобіна зазначила, що МІП спільно із представниками правозахисних організацій ініціюватимуть порушення кримінальних справ на «материковій» частині України та введення нових персональних санкцій проти душителів свободи слова в Криму, які можуть включати заборону на в’їзд, заморожування майна тощо.

Координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що готуються також нові списки осіб, причетних до політично мотивованих переслідувань українців в Криму і на території РФ: «Санкційний список щодо журналістів – це тільки початок. За ним підуть нові списки - тих, хто незаконно позбавив волі Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Ахтема Чийгоза та багатьох інших українців та кримських татар, які стали «в’язнями Кремля». Правозахисниця додала, що Кримська правозахисна група вже підготувала список суддів, причетних до політично мотивованих переслідувань кримчан. Зараз у ньому 37 суддів, серед яких є як громадяни України, так і громадяни Росії, які виносили рішення з порушенням фундаментальних прав людини та відправляли українських громадян до СІЗО або до колоній.