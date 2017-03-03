Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і його оточення

3 березня Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Санкції продовжені до 6 березня 2018 року.
"3 березня 2017 року Рада продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем", - йдеться у повідомленні.
Рішення було прийняте після щорічного перегляду обмежувальних заходів.
"Одна особа видалена зі списку" - додали у Раді ЄС.
Раніше повідомлялося, що з санкційного списку був видалений колишній народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко.
Востаннє Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи стосовно екс-президента Віктора Януковича та 15 його соратників 4 березня 2016 року.
Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року і продовжені в березні 2015 року.