Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і його оточення

3 березня Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Санкції продовжені до 6 березня 2018 року.

"3 березня 2017 року Рада продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

Рішення було прийняте після щорічного перегляду обмежувальних заходів.

"Одна особа видалена зі списку" - додали у Раді ЄС.

Раніше повідомлялося, що з санкційного списку був видалений колишній народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко.

Востаннє Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи стосовно екс-президента Віктора Януковича та 15 його соратників 4 березня 2016 року.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року і продовжені в березні 2015 року.