Сьогодні в Україні оголошено День жалоби за загиблими шахтарями

В Україні, сьогодні, 3 березня оголошено днем жалоби за загиблими гірниками внаслідок обвалу на шахті “Львіввугілля”. Відповідний указ вчора підписав президент України Петро Порошенко.

Згідно документу, у цей день о 12:00 хвилиною мовчання буде вшановуватись пам’ять загиблих на всій території України.

На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний Прапор України.

Також в цей день скасовуються всі розважально-концертні заходи, задля чого мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх піднято на поверхню.

Прем’єр В.Гройсман скасував усі заходи і вилітає на Львівщину через вибух на шахті.

Також Президент доручив провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України.