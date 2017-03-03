США закликали Росію звільнити політв'язнів

Сполучені Штати наполягають на звільненні з російського ув'язнення українських політичних в'язнів.

З відповідною заявою виступила в четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс, повідомляє "Укрінформ".

"28 лютого український журналіст Микола Семена з'явився перед судом - без присутності міжнародних спостерігачів - за сумнівними звинуваченнями в "підриві територіальної цілісності Росії через ЗМІ" після написаних ним статей з критикою російської окупації Криму і дій окупаційної влади", - нагадала Бернс.

Вона зазначила, що Семені загрожує до п'яти років позбавлення волі.

"США знову звертаються до ОБСЄ стежити за судом над паном Семеною. Ми також закликаємо російську владу відмовитися від помилкових звинувачень проти Миколи Семени і звільнити його, а також всіх інших українців, які утримуються Росією з політичних причин", - зазначила американський дипломат.

У зв'язку з цим вона нагадала про інших "кримських політичних в'язнів", в тому числі Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Костенка та багатьох інших, хто відбуває термін покарання у віддалених російських колоніях.

У той же час, Бернс нагадала, що російська влада продовжує піддавати етнічних українців і кримських татар систематичній дискримінації на окупованому півострові. Крім того, вона засудила захоплення росіянами національних українських активів в Криму.

"Росія привласнила українські військові активи, дочірнє підприємство національної газової компанії України, а також величезну кількість іншої державної і приватної власності України, в тому числі природних запасів газу в Чорному морі на мільярди євро", - заявила американський представник.

Вона підкреслила, що Росія не тільки підірвала міжнародний мир і безпеку, а й порушила міжнародне право і загальні Гельсінські принципи. Представник США нагадала про санкції і закликала Росію повернути контроль над Кримом українській державі.

Як повідомлялося, 20 січня слідчий російської ФСБ в анексованому Криму вручив журналісту Миколі Семені звинувачувальний висновок у кримінальній справі про сепаратизм (стаття 280.1 КК Росії).

За твердженням слідства, кримський журналіст "підготував статтю за назвою "Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму", у якій було виявлено заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації".