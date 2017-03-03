У березні музеї Києва запрошують на дні відкритих дверей

Кияни та гості столиці зможуть безкоштовно ознайомитися з експозицією установ культури

Музеї Києва за традицією щомісяця влаштовують день відкритих дверей і запрошують відвідувачів безкоштовно ознайомитися з експозицією, пише Нескучный weekend.

Зокрема, в березні безкоштовно відвідати столичні музеї можна в такі дні:

1 березня

Національний музей російського мистецтва, вул. Терещенківська, 9 (до 14:00);

Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00-14:00);

Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00-13:00);

Музей ім. Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17.

2 березня

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95.

6 березня

Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00-15:00);

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13;

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», вул. Лаврська, 3.

7 березня

Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21;

Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9;

Музей шістдесятників, вул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, вул. В. Васильківська, 5а.

16 березня

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95б/95.

18 березня

Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21;

22 березня

Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;

Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.

23 березня

Національний музей Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 12;

Меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського. вул. Паньківська, 9.

24 березня

Музей культурної спадщини, вул. Московська, 40б;

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24а;

Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19.

25 березня

Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.

26 березня

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5;

Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7;

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121;

Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6.

27 березня

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9.

Відзначимо, що попередньо потрібно уточнювати умови відвідування, оскільки деякі музеї надають безкоштовний вхід тільки певним категоріям громадян (учні, студенти, пенсіонери тощо) або за окремим графіком.