У Конгресі США пропонують виділити Україні 150 млн на військові потреби

Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував проект оборонного бюджету країни, в якому пропонується виділити $150 млн на підтримку збройних сил України.

Відзначається, що гроші повинні піти на підготовку кадрів, обладнання, летальну зброю оборонного характеру, матеріально технічне забезпечення, витратні матеріали та послуги.

Окремо підкреслюється, що ці кошти не можуть бути витрачені на поставки систем ПЗРК Києву.

Даний законопроект має бути розглянутий палатою представників конгресу США. Потім його повинен схвалити президент США.

Нагадаємо, в грудні колишній президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 рік, згідно з яким на оборонну допомогу Україні виділялося $350 млн. У 2016 році ця сума становила $300 млн.