У Львові відкрили виставку художниці, що пройшла війну

2 березня у львівському Музеї етнографії та художнього промислу відкрилася виставка живопису та графіки Дани Виноградової «Буремна Україна». Художниця у своїх роботах показує долю України та її народу за останні роки під час російсько-української війни. Особливістю є те, що усю емоційну базу для свої робіт авторка пережила особисто і бачила на власні очі, адже воювала добровольцем в ДУК «Правий сектор».

Основною метою виставки є привернути увагу людей до проблеми демобілізованих військових. Адже хоч вони і повернулися з війни, проте війна з них все ще не повернулася. Тому багато робіт присвячені саме внутрішньому світу українського воїна, його думкам та переживанням.

Загалом роботи Дани Виноградової сповнені трьома емоціями – болем, надією та сподіванням. Тому всі картини виконані у стриманій гаммі кольорів, де переважають темні тони, на тлі яких контрастніше пробивається світло та барви. Своєрідно це є символізмом світанку нової епохи, перед початком якої збирається найсильніший морок ночі.

Кожна робота художниці-бійця - це емоційний вибух привезений із війни і виплеснутий у символізмі та сюрреалізмі картин. В них вона приховує низку думок, які мають відгукнутися у серці та розумі глядачів. Адже в кожному сюжеті можна відчути трагізм чи велич почуттів українських воїнів, які ціною власного життя захищають Україну та її народ. Фактично авторка представляє все те, що словами застрягає в горлі, але повинно бути донесене до людей.

Павло ПАЛАМАРЧУК