У мережі стартував флешмоб, присвячений 90-річчю української анімації

Серед українських користувачів Facebook стартував флешмоб, присвячений 90-річчю вітчизняної анімації.

Про це повідомляє Cultprostir.

Зокрема, флешмоб приурочено до 90-річного ювілею одного з перших українських мультфільмів Казка про солом’яного бичка, створеного основоположником анімації В'ячеславом Левандовським.

Учасникам флешмобу пропонують викласти епізод з улюбленого українського мультфільму з хештегами #УлюбленийМультик #НашійАнімації90.

"Той факт, що майбутня ретроспектива українських анімаційних картин, знятих у різних техніках, стартувала з флешмоба - спроба багатьом нагадати про вітчизняну анімацію. Мені точно нагадувати не потрібно, але людей це до спільноти залучає", - розповіла виконавчий директор Української анімаційної асоціації Олена Голубева.