У Середземному морі врятували 750 мігрантів

У Середземному морі було врятовано 750 мігрантів, які на човнах переправлялися до берегів ЄС.

Про це повідомила італійська берегова охорона у своєму Twitter.

За даними італійської берегової охорони, напередодні було проведено шість рятувальних операцій, в результаті чого врятовано близько 970 осіб.

Нагадаємо, нещодавно італійська берегова охорона повідомила, що за три дні було врятовано майже 2500 мігрантів, що переправлялися на човнах через Середземне море до ЄС.

Минулого року понад 181 тисяча мігрантів досягли берегів Італії та понад 5 тисяч загинули у Середземному морі.