У Шацьку сьогодні прощаються із загиблим на Світлодарській дузі Сергієм Мокренком

Чотири дні жалоби було оголошено у Шацькому районі після повідомлення, що 28 лютого 23-річний боєць 54-ї бригади Сергій Мокренко загинув. В останню путь його проводять так, як і треба проводити героїв, які – аж до самозречення, жертовно – відстоюють територіальну цілісність України на сході. А Сергій якраз і був таким. Не один раз поранений і контужений, повертався знову до побратимів, а той рік, який провів після поранення у рідному Шацьку, займався волонтерством.

Керівник волонтерської організації з Любомля (це сусіднє із Шацьком місто) Андрій Дем’янчук сказав про Сергія дуже проникливі слова: «Ну що, Любомль, ти думав, що війна забула про тебе і почала обходити стороною? Війна не сліпа, вона видивляється і полює на кращих. Війна не зблудила і не заснула. Вона повернулася в місто. Останні місяці напруги на фронті мені було набагато спокійніше, коли ти був поранений і два рази лежав у госпіталі. Тоді ми спокійно могли говорити про твою дівчину і навіть про погоду, але ти повертав розмову на Світлодарку, в окоп, в бліндаж, до спорядження і побратимів. Тепер мені ясно, чому я не міг говорити з тобою довго про твоє буденне, бо я не був там з тобою. А коли ти був на передку – цей час перетворювався на дурний час очікування поганих новин. І коли вони приходили, погані новини, то дякував Богу, що це сталося не з тобою. А коли це сталося з тобою, то не вірив. Та й зараз не вірю. З тобою вже не станеться нічого поганого. Бо перед тим сталося безповоротне. Прилетіло... Там де не літають птахи – літає залізо. Залізо не повинно літати. Залізо повинно орати землю, косити траву, рубати дрова. А там воно літає. От і прилетіло... Вже не переживаю... Краще б переживав, а ніж оте чорне теперішнє... Краще б... Бог вирішив, що на краще. «Тим, хто любить Господа, все коїться на краще»... Тепер в мене ще більше питань до Бога. Так хочеться на них відповідь почути. Але відповіді, навіть, якщо вони будуть, то тебе вони не повернуть. Хочу дива... Найдивнішого дивного дива... Хочу воскресіння... твого Крук... Ти вмів мене, старшого за тебе на 20 років, дядька, заставити задуматися над своєю поведінкою, мені бувало перед тобою соромно і ніяково, тільки того, що ти чесний і чистий, справедливий і сміливий, принциповий і добрий, простий і глибокий, чуттєвий і безпосередній. Я тебе пробував чомусь вчити, а вчився у тебе. Ти реагував на всяку потребу оточуючих, як на свою. Ти був винятковий... Ти був найкращий... Ти був...»

Андрій пригадує, як під час однієї з реабілітацій Сергій намалював малюнок: зображена Україна... без рота. Мабуть цей молодий воїн і патріот розумів, що біда наша – від безмов’я, байдужості. Сьогодні з загиблим попрощаються на площі у Шацьку біля пам’ятника Шевченку, відбудуться траурний мітинг і поховання. Сергій став першою жертвою від Шацька у цій неоголошеній війні.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк