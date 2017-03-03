У Сирії за лютий загинули понад 900 мирних жителів

Щонайменше 876 цивільних осіб загинули минулого місяця в Сирії, в основному загиблі стали жертвами режиму Асада і його союзників.

Про це з посиланням на дані Сирійського центру з моніторингу прав людини повідомляє Anadolu.

Згідно з новою доповіддю організації, 471 особа, серед яких 79 дітей та 55 жінок були вбиті в результаті атак військових режиму, союзних режиму Асада терористичних угруповань і російських літаків у різних частинах країни.

Також вісімнадцять осіб були закатовані до смерті.

Правозахисники повідомляють, що близько 180 мирних жителів були вбиті в результаті нападів, здійснюваних терористичною організацією "Ісламська держава", тоді як ще 118 осіб загинули в результаті нападів очолюваної США міжнародної коаліції.

В організації додали, що 16 осіб загинули внаслідок нападів збройної сирійської опозиції, ще сім осіб загинули в результаті нападів так званих сирійських демократичних сил, які пов'язані з терористичним угрупуванням PKK/PYD, близьким до Робітничої партії Курдистану.

У доповіді центру також відзначено, що шістдесят шість мирних жителів, загинули від рук невідомих осіб.

Нагадаємо, що армія Сирії увійшла на територію Пальміри.